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  3. 02 Haziran 2020 11:13

Kylie Jenner'e hapis yolu göründü!

Dünyanın en genç kadın milyarderi unvanını taşıyan Kylie Jenner'ın vergi beyanları üzerinde oynama yaptığı iddia edildi. 22 yaşındaki Jenner hapse bile girebilir.

Kylie Jenner'e hapis yolu göründü!

KENDİ KURUP GELİŞTİRDİ
Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü olan Kylie Jenner, kurucusu olduğu ve adını taşıyan kozmetik şirketi sayesinde kendi servetini kendisi elde eden en genç milyarder unvanını taşıyordu. Forbes dergisi hem geçen yıl hem de bu yıl Kylie Jenner'ı servetini kendi yapan en genç milyarder ilan etmişti.

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Kylie Jenner'e hapis yolu göründü!

AKIL HOCASI ANNESİ
Fakat, geçen hafta ortaya atılan iddialara göre Kylie Jenner ve finansal konularda akıl hocası olduğu söylenen annesi Kris Jenner, genç kadının gelirleri üstünde oynama yapıp kazancını olduğunun üzerinde göstermekle suçlandı.

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Kylie Jenner'e hapis yolu göründü!

BELGELER ÜZERİNDE OYNANDI İDDİASI
Kurucusu olduğu Kylie Cosmetisc firmasının vergi beyanları üzerinde oynama yaptığı ileri sürülen Kylie Jenner'ın unvanı da elinden alındı. Mali uzmanlara göre eğer bu iddialar doğru çıkarsa Kylie Jenner hapis cezası istemiyle bile yargılanabilir.

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Kylie Jenner'e hapis yolu göründü!

UNVANI ELİNDEN ALINDI
Jenner'a iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder unvanı veren Fobes dergisinin internet sitesinde geçen hafta yayınlanan yazıda Jenner'ın kazancıyla ilgili resmi belgeler üzerinde oynama yaptığı bu yüzden de unvanının elinden alındığı yazıldı.

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