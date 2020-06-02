Kylie Jenner'e hapis yolu göründü!

KENDİ KURUP GELİŞTİRDİ

Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü olan Kylie Jenner, kurucusu olduğu ve adını taşıyan kozmetik şirketi sayesinde kendi servetini kendisi elde eden en genç milyarder unvanını taşıyordu. Forbes dergisi hem geçen yıl hem de bu yıl Kylie Jenner'ı servetini kendi yapan en genç milyarder ilan etmişti.