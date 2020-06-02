Kylie Jenner'e hapis yolu göründü!
Dünyanın en genç kadın milyarderi unvanını taşıyan Kylie Jenner'ın vergi beyanları üzerinde oynama yaptığı iddia edildi. 22 yaşındaki Jenner hapse bile girebilir.
KENDİ KURUP GELİŞTİRDİ
Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü olan Kylie Jenner, kurucusu olduğu ve adını taşıyan kozmetik şirketi sayesinde kendi servetini kendisi elde eden en genç milyarder unvanını taşıyordu. Forbes dergisi hem geçen yıl hem de bu yıl Kylie Jenner'ı servetini kendi yapan en genç milyarder ilan etmişti.
AKIL HOCASI ANNESİ
Fakat, geçen hafta ortaya atılan iddialara göre Kylie Jenner ve finansal konularda akıl hocası olduğu söylenen annesi Kris Jenner, genç kadının gelirleri üstünde oynama yapıp kazancını olduğunun üzerinde göstermekle suçlandı.
BELGELER ÜZERİNDE OYNANDI İDDİASI
Kurucusu olduğu Kylie Cosmetisc firmasının vergi beyanları üzerinde oynama yaptığı ileri sürülen Kylie Jenner'ın unvanı da elinden alındı. Mali uzmanlara göre eğer bu iddialar doğru çıkarsa Kylie Jenner hapis cezası istemiyle bile yargılanabilir.