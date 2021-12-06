‘En İyi Kadın Şarkıcı’ ödülünü alan Hadise sahnede aşkını haykırdı
Özel hayatı ve şarkılarıyla gündemde olan Hadise, 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde ‘En İyi Kadın Şarkıcı’ ödülünü kazanırken sahnede sevgilisine teşekkür etti.
Televizyon ve müzik dünyasının ödüllendirildiği 47.Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni düzenlendi.
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Ödül törenine ünlü şarkıcı Hadise de damga vurdu.
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Kıyafetiyle beğeni toplayan Hadise, ‘En İyi Kadın Şarkıcı’ ödülünü aldı.
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Hadise, ödül gecesinden hemen önce kendi kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
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