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En iyi kalça yarışmasına katılan fenomen formunu korumak için...

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Raissa Barborasa, geleneksel olarak düzenlenen Miss BumBum yarışması için formunu korumak adına cinsellik orucuna girdiğini söyledi.

En iyi kalça yarışmasına katılan fenomen formunu korumak için... - Resim: 1

Her yıl düzenlenen Miss BumBum güzellik yarışmasında 27 eyaletten gelen kadınlar en iyi kalçaya sahip olduğunu kanıtlamak için yarışıyor.

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En iyi kalça yarışmasına katılan fenomen formunu korumak için... - Resim: 2

Ülkenin dört bir yanından gelen yarışmacılar bikinilerle poz veriyor, sahnede yürüyor ve çeşitli hayır kurumları için farkındalık yaratıyor.

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En iyi kalça yarışmasına katılan fenomen formunu korumak için... - Resim: 3

Instagram'da 4.3 milyon takipçisi olan Raissa Barbosa, bu yılki yarışmaya katılacağını açıklayan ilk isimlerden biri oldu ve kazanmak için alışılmadık bir taktiği var.

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En iyi kalça yarışmasına katılan fenomen formunu korumak için... - Resim: 4

Birçok sporcu gibi Raissa da yarışmadan önce cinsel oruç tutmayı benimsemeye karar verdi.

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