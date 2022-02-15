En iyi kalça yarışmasına katılan fenomen formunu korumak için...
Brezilyalı sosyal medya fenomeni Raissa Barborasa, geleneksel olarak düzenlenen Miss BumBum yarışması için formunu korumak adına cinsellik orucuna girdiğini söyledi.
Her yıl düzenlenen Miss BumBum güzellik yarışmasında 27 eyaletten gelen kadınlar en iyi kalçaya sahip olduğunu kanıtlamak için yarışıyor.
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Ülkenin dört bir yanından gelen yarışmacılar bikinilerle poz veriyor, sahnede yürüyor ve çeşitli hayır kurumları için farkındalık yaratıyor.
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Instagram'da 4.3 milyon takipçisi olan Raissa Barbosa, bu yılki yarışmaya katılacağını açıklayan ilk isimlerden biri oldu ve kazanmak için alışılmadık bir taktiği var.
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Birçok sporcu gibi Raissa da yarışmadan önce cinsel oruç tutmayı benimsemeye karar verdi.
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