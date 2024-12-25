En seksi Türk kadını seçilen Zeynep Bastık'ın 18 yaşındaki hali olay oldu
Sosyal medya yapılan bir ankette ''En seksi Türk kadını'' seçilen şarkıcı Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı.
Sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medyada yapılan anket çalışmasında "En seksi Türk kadını" ünvanının sahibi olmuştu.
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"En güzel, en seksi kavramları bana garip geliyor. Bunlar boş şeyler" diyen Bastık yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.
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Bir takipçisinin "18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?' sorusuna Bastık, "Saç rengimi" yanıtını verdi ve 18 yaşındaki halini paylaştı.
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Zeynep Bastık'ın sarı saçlı halini görenler tanıyamadı.
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