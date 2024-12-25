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  4. En seksi Türk kadını seçilen Zeynep Bastık'ın 18 yaşındaki hali olay oldu

En seksi Türk kadını seçilen Zeynep Bastık'ın 18 yaşındaki hali olay oldu

Sosyal medya yapılan bir ankette ''En seksi Türk kadını'' seçilen şarkıcı Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı.

En seksi Türk kadını seçilen Zeynep Bastık'ın 18 yaşındaki hali olay oldu - Resim: 1

Sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medyada yapılan anket çalışmasında "En seksi Türk kadını" ünvanının sahibi olmuştu.

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En seksi Türk kadını seçilen Zeynep Bastık'ın 18 yaşındaki hali olay oldu - Resim: 2

"En güzel, en seksi kavramları bana garip geliyor. Bunlar boş şeyler" diyen Bastık yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

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En seksi Türk kadını seçilen Zeynep Bastık'ın 18 yaşındaki hali olay oldu - Resim: 3

Bir takipçisinin "18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?' sorusuna Bastık, "Saç rengimi" yanıtını verdi ve 18 yaşındaki halini paylaştı.

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En seksi Türk kadını seçilen Zeynep Bastık'ın 18 yaşındaki hali olay oldu - Resim: 4

Zeynep Bastık'ın sarı saçlı halini görenler tanıyamadı. 

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