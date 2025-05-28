En Son Babalar Duyar'ın Behiyesi ünlü oyuncunun son halini örenler büyük şaşkınlık yaşadı
Televizyon ekranlarında yayınlandığı döneme damgasını vuran En Son Babalar Duyar dizisinde Behiye karakterine hayat veren ünlü oyuncu Zerrin Epikmen yıllar sonra ortaya çıktı.
Bir dönem televizyon ekranlarının reytingleri altüst eden yapımlarından En Son Babalar Duyar'da Behiye karakterine ünlü oyuncu Zerrin Epikmen hayat vermişti.
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En Son Babalar dizisinde hayat verdiği 'Behiye' karakteriyle hafızalara kazınan Zerrin Epikmen yıllar sonra ortaya çıktı.
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Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat yaşayan Zerrin Epikmen'in değişimi ise herkesi şaşırttı.
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Şimdilerde 65 yaşında olan usta oyuncu ise uzun bir süredir gözlerden uzak kalmıştı.
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