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  4. En Son Babalar Duyar'ın Behiyesi ünlü oyuncunun son halini örenler büyük şaşkınlık yaşadı

En Son Babalar Duyar'ın Behiyesi ünlü oyuncunun son halini örenler büyük şaşkınlık yaşadı

Televizyon ekranlarında yayınlandığı döneme damgasını vuran En Son Babalar Duyar dizisinde Behiye karakterine hayat veren ünlü oyuncu Zerrin Epikmen yıllar sonra ortaya çıktı.

En Son Babalar Duyar'ın Behiyesi ünlü oyuncunun son halini örenler büyük şaşkınlık yaşadı - Resim: 1

Bir dönem televizyon ekranlarının reytingleri altüst eden yapımlarından En Son Babalar Duyar'da Behiye karakterine ünlü oyuncu Zerrin Epikmen hayat vermişti.

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En Son Babalar Duyar'ın Behiyesi ünlü oyuncunun son halini örenler büyük şaşkınlık yaşadı - Resim: 2

En Son Babalar dizisinde hayat verdiği 'Behiye' karakteriyle hafızalara kazınan Zerrin Epikmen yıllar sonra ortaya çıktı.

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En Son Babalar Duyar'ın Behiyesi ünlü oyuncunun son halini örenler büyük şaşkınlık yaşadı - Resim: 3

Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat yaşayan Zerrin Epikmen'in değişimi ise herkesi şaşırttı.

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En Son Babalar Duyar'ın Behiyesi ünlü oyuncunun son halini örenler büyük şaşkınlık yaşadı - Resim: 4

Şimdilerde 65 yaşında olan usta oyuncu ise uzun bir süredir gözlerden uzak kalmıştı.

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