En Son Babalar Duyar'ın çocuk yıldızı anne oldu
En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu Jale Özkan, şimdilerde anne olmanın heyecanını yaşıyor.
2000'li yılların başlarında ekranlara gelmeye başlayan 'En Son Babalar Duyar'dizisinin Ceren'i Jale Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu.
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Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz temmuz ayında dünyaya geldi.
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Uzun süredir setlerden uzak olan Jale Özkan, İstanbul'daki özel bir hastanede doğum yaptı ve kızına İpek adını verdi.
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Özkan , doğum öncesi çekilen bu fotoğrafı "En duygusal ve heyecanlı ayrılıktı.. Allah’ım ayırmasın bir daha.." notu ile paylaştı.
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