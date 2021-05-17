Engin Altan Düzyatan ekranlara geri dönüyor
TRT’de yayınlanan Diriliş: Ertuğrul dizisiyle yıldızı iyice parlayan Engin Altan Düzyatan ekranlara bu kez Barbaroslar dizisiyle geliyor.
TRT 1'in iddialı projesi Diriliş: Ertuğrul dizisiyle ismini yedi düvele duyuran Engin Altan Düzyatan yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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TRT 1'i çok seven Engin Altan Düzyatan, tercihini yine aynı kanaldan kullandı. Prodüksiyonunun büyüklüğüyle bomba gibi ekranlara gelmeye hazırlanan Barbaroslar için hazırlıklar tam gaz sürüyor.
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Yapımcılığını Es Film’in üstlendiği dizide rol alacağı açıklanan bir diğer isim ise Ulaş Tuna Astepe.
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Düzyatan Oruç Reis'i canlandıracakDüzyatan bu kez denizlerin fatihi Barbaros Hayrettin’in ağabeyi Oruç Reis olarak ekrana gelecek. oyuncu, role girmek adına da bir süredir Barbaros’un yaşadığı döneme ait kitapları okuyordu.
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