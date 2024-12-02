Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çiftinin Bali'deki aşk tatilinden çok özel kareler
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın Bali tatilinden paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, tatil için Endonezya'nın gözde destinasyonu Bali'yi tercih etti. Çift, Hint Okyanusu'nun eşsiz manzarasında hem dinleniyor hem de keyifli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.
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Bali'de sörf yaparken çekilen karelerini “Bali hakkında bazı anılar” notuyla paylaşan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın doğum gününü de es geçmedi.
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Ünlü oyuncu, 36 yaşına basan eşine Instagram üzerinden “İyi ki doğmuşsun birtanem” diyerek romantik bir mesaj yazdı.
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Neslişah Alkoçlar ise kendi sosyal medya hesabından “35 yaşımın son gününden…” notuyla tatil karelerini paylaştı. Çiftin bu paylaşımları, takipçilerinden büyük beğeni topladı.
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