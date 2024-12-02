Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çiftinin Bali'deki aşk tatilinden çok özel kareler

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, tatil için Endonezya'nın gözde destinasyonu Bali'yi tercih etti. Çift, Hint Okyanusu'nun eşsiz manzarasında hem dinleniyor hem de keyifli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.