Engin Altan Düzyatan Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor

Sabah'ın haberine göre, bu kararda birden fazla etken rol oynuyor. Hem Engin Altan Düzyatan hem de eşi Neslişah Alkoçlar’ın Dubai’yi çok sevdikleri bilinirken, Alkoçlar’ın kız kardeşi Aslışah Demirağ ile eşi Kaan Demirağ’ın da Dubai’de yaşıyor olması taşınma kararında etkili oldu.