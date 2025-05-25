Engin Altan Düzyatan Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor
Son olarak rol aldığı bir konut finansman firmasının reklam filmindeki botokslu yeni imajıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, eşi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'den taşınma kararı aldı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Türkiye’yi terk etme kararı aldı.
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Eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları Emir Aras ile Alara’yı da yanına alan Düzyatan ailesinin, iddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin gözde şehri Dubai’ye taşınacağı öğrenildi.
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Sabah'ın haberine göre, bu kararda birden fazla etken rol oynuyor. Hem Engin Altan Düzyatan hem de eşi Neslişah Alkoçlar’ın Dubai’yi çok sevdikleri bilinirken, Alkoçlar’ın kız kardeşi Aslışah Demirağ ile eşi Kaan Demirağ’ın da Dubai’de yaşıyor olması taşınma kararında etkili oldu.
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Ancak en önemli nedenin çiftin çocukları için düşündükleri eğitim planı olduğu iddia edildi.
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