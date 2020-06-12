Engin Altan Düzyatan’dan heyecanlandıran açıklama
Diriliş Ertuğrul dizisindeki 5 sezonluk performansı ile akıllardan çıkmayan Engin Altan Düzyatan, katıldığı bir televizyon programında sevenlerini heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.
Diriliş Ertuğrul dizisindeki 5 sezonluk performansı ile akıllardan çıkmayan Engin Altan Düzyatan, katıldığı bir televizyon programında sevenlerini heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde özellikle sosyal mecrada ileride sürülen iddialar doğrultusunda Engin Altan Düzyatan'ın, Diriliş Ertuğrul yapımının devamı niteliğinde ekran serüvenini sürdüren Kuruluş Osman'da yer alacağı konuşuluyordu.
Kuruluş Osman dizisinin sıkı takipçileri, Engin Altan Düzyatan'ın ekibe transfer olarak Ertuğrul Gazi rolünü oynaması için sabırsızlık içerisinde bekleyişe koyulurken, ünlü oyuncu yerine Ediz Hun'un dahil olduğunun duyurulması hayallerini suya düşürmüştü.