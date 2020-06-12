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  3. 12 Haziran 2020 13:25

Engin Altan Düzyatan’dan heyecanlandıran açıklama

Diriliş Ertuğrul dizisindeki 5 sezonluk performansı ile akıllardan çıkmayan Engin Altan Düzyatan, katıldığı bir televizyon programında sevenlerini heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Engin Altan Düzyatan’dan heyecanlandıran açıklama

Diriliş Ertuğrul dizisindeki 5 sezonluk performansı ile akıllardan çıkmayan Engin Altan Düzyatan, katıldığı bir televizyon programında sevenlerini heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

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Engin Altan Düzyatan’dan heyecanlandıran açıklama

Geçtiğimiz günlerde özellikle sosyal mecrada ileride sürülen iddialar doğrultusunda Engin Altan Düzyatan'ın, Diriliş Ertuğrul yapımının devamı niteliğinde ekran serüvenini sürdüren Kuruluş Osman'da yer alacağı konuşuluyordu.

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Engin Altan Düzyatan’dan heyecanlandıran açıklama

Kuruluş Osman dizisinin sıkı takipçileri, Engin Altan Düzyatan'ın ekibe transfer olarak Ertuğrul Gazi rolünü oynaması için sabırsızlık içerisinde bekleyişe koyulurken, ünlü oyuncu yerine Ediz Hun'un dahil olduğunun duyurulması hayallerini suya düşürmüştü.

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Engin Altan Düzyatan’dan heyecanlandıran açıklama

Tüm bu gelişmeler yaşanırken ekran macerasına atıldığı ilk bölümdem itibaren izlenme rekorları elde eden Kuruluş Osman'a ısrarla dön çağrısı yapılan Düzyatan seyircisini yakından ilgilendirecek açıklamalara yer verdi.

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