Engin Altan Düzyatan’dan şaşırtan açıklama

Saçı ve sakalını aynı anda kestiği için kendisine yabancılaştığını söyleyen Düzyatan, "Oğlum Emir hep, 'Baba ne zaman benim gibi olacaksın' diye soruyordu. Kestirdiğim gün, 'Baba aynı benim gibi olmuşsun' dedi. Alara ise çok şaşırdı, elini sürekli yüzüme sürdü." dedi.