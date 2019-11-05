Engin Altan Düzyatan’dan şaşırtan açıklama
Engin Altan Düzyatan uzun yıllar yer aldığı Diriliş Ertuğrul için saçını ve sakalını uzatmış ve bu haliyle çok sevilmişti. Diziden ayrılmasıyla beraber tarzını da tamamen değiştiren Düzyatan yeni imajıyla sevenlerinin karşısına
Diriliş Ertuğrul dizinde gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan, dizinin final yapmasıyla imajını tamamen değiştirmişti. Dizi boyunca uzun saçları ve sakalları ile ekranlarda olan oyuncu yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan yaptığı son paylaşım sevenlerini ikiye böldü.
Uzun saçları ve sakallarından vazgeçen Düzyatan'ın yeni imajına sevenleri bir türlü alışamazken kendisinin de bu duruma alışamadığını söyledi.
Saçı ve sakalını aynı anda kestiği için kendisine yabancılaştığını söyleyen Düzyatan, "Oğlum Emir hep, 'Baba ne zaman benim gibi olacaksın' diye soruyordu. Kestirdiğim gün, 'Baba aynı benim gibi olmuşsun' dedi. Alara ise çok şaşırdı, elini sürekli yüzüme sürdü." dedi.