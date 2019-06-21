Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi olay oldu
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan odun kokacak. Engin Altan Düzyatan namı değer Ertuğrul Bey, yeni işini açıkladı. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle milyonların gönlünü fetheden Engin Altan Düz
Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı karakterle Türkiye ve yurdışında milyonlarca kişinin sevgilisi haline gelen Engin Altan Düzyatan önceki akşam Bebek'te görüntülendi.
Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar dün akşam yemek çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yakın zamanda parfüm işine giren Düzyatan, ''Yeni bir parfüm deniyoruz. Yakında yurt dışında tanıtacağız, ağaç ve odun kokulu olacak'' dedi.