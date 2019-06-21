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  3. 21 Haziran 2019 13:40

Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi olay oldu

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan odun kokacak. Engin Altan Düzyatan namı değer Ertuğrul Bey, yeni işini açıkladı. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle milyonların gönlünü fetheden Engin Altan Düz

Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi olay oldu

Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı karakterle Türkiye ve yurdışında milyonlarca kişinin sevgilisi haline gelen Engin Altan Düzyatan önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

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Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi olay oldu

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar dün akşam yemek çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi olay oldu

Yakın zamanda parfüm işine giren Düzyatan, ''Yeni bir parfüm deniyoruz. Yakında yurt dışında tanıtacağız, ağaç ve odun kokulu olacak'' dedi.

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Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi olay oldu

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Beyza Uyanoğlu'nun markaları Beyz-i Şah'ın ilk mağazası da dün açılmıştı.

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