Engin Polat, silahlı saldırıda öldürülen koruması ve kuzeni için sessizliğini bozdu
Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden koruması ve kuzeni C.P.'nin ardından Engin Polat sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşan Polat, hayatını kaybeden kuzeninin emanetine sahip çıkacağını belirterek "Artık 6 çocuğum var" ifadelerini kullandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 Haziran tarihinde meydana gelen ve asayiş gündeminde geniş yankı uyandıran silahlı saldırı sonrasında, olayın merkezindeki isimlerden ilk detaylı açıklamalar gelmeye başladı.
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Saldırıda hayatını kaybeden C.P.'nin, tanınmış isimler Dilan ve Engin Polat çiftinin yakın korumalığını üstlendiği ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olduğu kamuoyuna yansımıştı.
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Olayın gerçekleştiği tarihten bu yana sessizliğini koruyan Engin Polat, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla sessizliğini bozdu.
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Kuzeni C.P. ile birlikte çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşan Engin Polat, taziye ve veda mesajında hayatını kaybeden yakınının çocuklarını sahipleneceğini vurguladı.
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