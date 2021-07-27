Enis Arıkan'ı şaşırtan hediye
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Enis Arıkan, son paylaşımıyla yine güldürdü. Son olarak kendisine gelen bir hediyeye şaşıran ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımla takipçilerini kırıp geçirdi.
'Camdaki Kız'da 'Muzo' karakterine hayat veren ve oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Enis Arıkan, yine takipçilerini eğlendirdi.
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Gittiği bir mekanda kendisine şampanya patlatılan 38 yaşındaki ünlü oyuncu, bu duruma hayli şaşırdı. Arıkan, bu şaşkınlığını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Paylaşımına "Biri bana yan masadan şampanya patlattı. Adı Merve'ymiş. Merve kesene bereket. Bana değer miydi bilmiyorum, ama çok mutlu oldum." mesajını yazan oyuncu, yine herkesi güldürmeyi başardı.
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Öte yandan geçtiğimiz günlerde Enis Arıkan, Instagram'da soru-cevap yaparak takipçilerinin merak ettiklerini yanıtlamıştı. Arıkan, 'Camdaki Kız' dizisinin yeni sezonu ile ilgili de tüyo vermişti.
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