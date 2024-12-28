Enis Destan Arzum Kuruçalı ile nişanlandı, annesinin paylaşımları olay olduy
Trabzonspor’un genç golcüsü Enis Destan ile Arzum Kuruçalı nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atarken, Enis Destan'ın annesinin sosyal medyada müstakbel gelinine yönelik paylaşımları olay oldu.
Trabzonspor’da forma giyen genç futbolcu bir süredir aşk yaşadığı antrenör Arzum Kuruçalı ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Ancak Enis Destan'ın annesi Gül Destan sosyal medya hesabından gelinine adeta ateş püskürdü.
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Anne Gül Destan paylaşımında müstabel gelini Arzum Kuruçalı'ya demediğini bırakmadı.
İşte anne Gül Destan'ın olay olan o ifadeleri...
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"Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış.
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