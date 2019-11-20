Enişte başını yaktı ! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar

Yarışmaya İstanbul Kadıköy'den katılan Pınar Saatçioğlu, 37 yaşında, evli ve 1 çocuk annesi. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu Pınar Hanım finans sektöründe çalışıyor. Hiç tereddüt etmeden takır takır sorulara cevap veren Saatçioğlu, 5 bin TL'lik ödüle kadar kendinden emin cevaplarıyla İmirzalıoğlu'ndan da övgü almıştı ki 7 bin 500 TL'lik baraj sorusunda takıldı. Telli çalgı sorusunun yanıtını bilmeyen yarışmacı, telefon joker hakkıyla aradığı eniştesine güvendi ama yanlış cevabı verdi.



