Enişte başını yaktı ! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 845. bölümünde telefon jokerini kullanan yarışmacı, eniştesine güvenince yanlış cevabı verdi.
Yarışmaya İstanbul Kadıköy'den katılan Pınar Saatçioğlu, 37 yaşında, evli ve 1 çocuk annesi. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu Pınar Hanım finans sektöründe çalışıyor. Hiç tereddüt etmeden takır takır sorulara cevap veren Saatçioğlu, 5 bin TL'lik ödüle kadar kendinden emin cevaplarıyla İmirzalıoğlu'ndan da övgü almıştı ki 7 bin 500 TL'lik baraj sorusunda takıldı. Telli çalgı sorusunun yanıtını bilmeyen yarışmacı, telefon joker hakkıyla aradığı eniştesine güvendi ama yanlış cevabı verdi.