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  3. 20 Kasım 2019 10:33

Enişte başını yaktı ! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 845. bölümünde telefon jokerini kullanan yarışmacı, eniştesine güvenince yanlış cevabı verdi.

Enişte başını yaktı ! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar

Yarışmaya İstanbul Kadıköy'den katılan Pınar Saatçioğlu, 37 yaşında, evli ve 1 çocuk annesi. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu Pınar Hanım finans sektöründe çalışıyor. Hiç tereddüt etmeden takır takır sorulara cevap veren Saatçioğlu, 5 bin TL'lik ödüle kadar kendinden emin cevaplarıyla İmirzalıoğlu'ndan da övgü almıştı ki 7 bin 500 TL'lik baraj sorusunda takıldı. Telli çalgı sorusunun yanıtını bilmeyen yarışmacı, telefon joker hakkıyla aradığı eniştesine güvendi ama yanlış cevabı verdi.

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Enişte başını yaktı ! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar

İşte Pınar Hanım'a sorulan sorular ve cevapları...

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Enişte başını yaktı ! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar

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Enişte başını yaktı ! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar

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