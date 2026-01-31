Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı!

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, bugün Adalet Bakanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyerek cinsel istismar ve reşit olmayan kız çocuklarının fuhuşa zorlanması gibi suçlamalarla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yeni yayınlanan belgelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Blanche, Adalet Bakanlığı’nın şeffaflık yasası çerçevesinde Epstein’e ilişkin olarak 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve iki bin video yayınladığını açıkladı.