Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı!
ABD Adalet Bakanlığı, pedofili fuhuş ağı yöneticisi milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin 3,5 milyon yeni belgeyi yayınladı. Yayınlanan yeni belgeler arasında tam 180 bin yeni fotoğraf ile 2 bin yeni video kaydı yer alırken Elon Musk ve eski prens Andrew gibi ünlü isimlerle Epstein arasındaki bağlantılardan oluştu.
ABD Adalet Bakanlığı, üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınladı. Yeni paylaşılan e-postalardan birinde ünlü milyarder iş insanı Elon Musk’ın 2013 yılında Epstein’e Karayipler’deki adasına ne zaman gideceklerini sorduğu ortaya çıktı.
ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, bugün Adalet Bakanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyerek cinsel istismar ve reşit olmayan kız çocuklarının fuhuşa zorlanması gibi suçlamalarla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yeni yayınlanan belgelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Blanche, Adalet Bakanlığı’nın şeffaflık yasası çerçevesinde Epstein’e ilişkin olarak 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve iki bin video yayınladığını açıkladı.
Blanche, dosyaların yayınlanması sürecinde hukukçular ve uzmanlardan oluşan 500’den fazla profesyonelin gece gündüz çalıştığını söyledi. Adalet Bakanı Yardımcısı, 2 bin video ve 180 bin fotoğrafın Epstein’in yanı sıra çevresindekiler tarafından çekilen ve kaydedilen materyalleri de kapsadığını ifade ederken, paylaşılan dosyalarda kurbanların teşhis edilmesini sağlayacak veriler, tıbbi veriler, çocuk istismarı içeren materyaller ve soruşturmaya zarar verecek materyallerde gidildiğini bildirdi.
Blanche, redaksiyon sürecinde dosyalarda Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell haricindeki tüm kadınların yüzlerinin gizlendiğini fakat hiçbir erkeğin yüzünün gizlenmediğini söyledi.