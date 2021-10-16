Erbil’den karşı hamle! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre taciz iddialarının ardından bir magazin programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, "Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım. O benim asistanımla irtibat halinde, ben değilim" açıklamasında bulundu.