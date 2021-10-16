Erbil’den karşı hamle! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı
Şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle başlayan süreçte Erbil, mesajlarını ifşa eden genç şarkıcı Ece Ronay'ın cezalandırılmasını istedi.
İddiaya göre Erbil, önce genç kıza "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde mesaj yazmıştı. Erbil yine iddiaya göre, genç kız itiraz edince, vücudunun bazı bölümlerini sosyal medyada niye sergilediğini soruyordu.
Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre taciz iddialarının ardından bir magazin programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, "Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım. O benim asistanımla irtibat halinde, ben değilim" açıklamasında bulundu.
Aile Mahkemesi'ne başvuran genç fenomen bu açıklama sonrası Mehmet Ali Erbil hakkında 2 ay süre ile koruma kararı aldırdı.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir hamle de ünlü şovmenden geldi. Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden yazışmalarını yayınlayan Ece Ronay'ın özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini ve kişisel verilerini hukuka aykırı olarak yaydığını ileri sürdü.