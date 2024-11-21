Erkek güzellik yarışması Mr. World'te bir zeybek...
Vietnam'da düzenlenen dünya çapındaki erkek güzellik yarışması Mr. World'de Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli, 'En İyi Ulusal' Kostüm etabına zeybek kıyafetiyle katıldı. Ancak Karabenli, yarışmada ilk 20'ye giremedi.
Bu yıl Vietnam’da düzenlenen Mr. World Erkek Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi, 26 yaşındaki kişisel antrenör, model ve oyuncu Ege Karabenli temsil ediyor.
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Dünya genelinden erkek modellerin katıldığı yarışmada, katılımcılar farklı etaplarda sergiledikleri performanslarla değerlendiriliyor.
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Ege Karabenli, yarışma öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda heyecanını şu sözlerle dile getirmişti:
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“Ulusal kostümlerimizin sergilendiği bir gösteri olacak, kesinlikle kaçırmayın. Sürpriz bir kostümle geliyorum.”
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