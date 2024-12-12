''Erkek kalmadı'' diyen Danla Bilic ''aradığı erkeği'' buldu

Aşkta yüzünün bir türlü gülmediğini belirten Bilic, "Alma verme dengesini kurabilen erkek kalmadı. Türkiye’de erkek kalmadı. Hep ağlıyorlar, hep istiyorlar. Biz erkek olduk, onlar kadın. Böyle olmayan da ya evlendi ya yurt dışına gitti" ifadelerini kullanmıştı.