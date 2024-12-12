''Erkek kalmadı'' diyen Danla Bilic ''aradığı erkeği'' buldu
Hülya Avşar'ın pogramına katılan ve "erkek kalmadı, biz erkek olduk, onlar kadın oldu" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic aradığı erkeği de aşkı da buldu.
Ünlü fenomen Danla Bilic, Hülya Avşar’ın YouTube'da yayınlanan Bir Hülya Avşar programına konuk olmuş ve erkekler hakkında yaptığı yorumlarla sosyal medyada tartışma yaratmıştı.
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Aşkta yüzünün bir türlü gülmediğini belirten Bilic, "Alma verme dengesini kurabilen erkek kalmadı. Türkiye’de erkek kalmadı. Hep ağlıyorlar, hep istiyorlar. Biz erkek olduk, onlar kadın. Böyle olmayan da ya evlendi ya yurt dışına gitti" ifadelerini kullanmıştı.
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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, bir üniversitede yaptığı konuşmada yeni bir aşka yelken açtığını açıkladı.
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Son zamanlarda sık sık at binmeye giden Danla Bilic, “Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi.” diyerek yeni ilişkisini duyurdu.
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