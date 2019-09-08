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  3. 08 Eylül 2019 12:30

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman sandığınız gibi değilmiş!

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Can Yaman hakkında her detay en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Onlardan biri de memleketi oldu. Herkes Can Yaman'ı İstanbullu sanarken o bakın aslen nereli çıktı.

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman sandığınız gibi değilmiş!

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Can Yaman hakkında her detay en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Onlardan biri de memleketi oldu. Herkes Can Yaman'ı İstanbullu sanarken o bakın aslen nereli çıktı.

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Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman sandığınız gibi değilmiş!

Ulaş Tuna Astepe - İzmit

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Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman sandığınız gibi değilmiş!

Tolga Sarıtaş - Sivas

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Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman sandığınız gibi değilmiş!

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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