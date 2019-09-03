Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman’dan rekor

Yaman bu durumu, "Bu arada İtalya'da bu kadar sevilmemin başlıca sebebi şu anda televizyonda yayınlanmakta olan önceki dizim Dolunay. Erkenci Kuş şu an burada Youtube'dan altyazılı bir şekilde takip ediliyor ve daha az biliniyor. Umarım Dolunay gibi o da kısa bir süre içerisinde televizyonda olur." ifadeleriyle açıklamıştı.