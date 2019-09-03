Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman’dan rekor
Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit rolüyle hayran kitlesini genişleten Can Yaman'dan yeni bir rekor geldi. Can Yaman, IMDb'nin Starmetre listesinde dünya çapında 11 milyonu aşkın isim arasından ilk 3000'e girdi ve Türk oyuncular i
'Erkenci Kuş' dizisiyle büyük bir yükselişe geçen Can Yaman adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu son olarak gittiği İtalya'da hayranlarının büyük bir ilgisiyle karşılaşmıştı.
Oyuncunun sevenleri kaldığı otelin önüne gelmiş ve Can Yaman'la fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışmışlardı.
Yaman bu durumu, "Bu arada İtalya'da bu kadar sevilmemin başlıca sebebi şu anda televizyonda yayınlanmakta olan önceki dizim Dolunay. Erkenci Kuş şu an burada Youtube'dan altyazılı bir şekilde takip ediliyor ve daha az biliniyor. Umarım Dolunay gibi o da kısa bir süre içerisinde televizyonda olur." ifadeleriyle açıklamıştı.