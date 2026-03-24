Erol Köse'nin ardında bıraktığı mektuplar ortaya çıktı: ''Başıma bir şey gelirse....''

Erol Köse'nin yazdığı ikinci mektup:

"Sayın tıp yetkilisi veya emniyet görevli kardeşlerim, iyi hissetmiyorum, yazma gereği duydum.

1 yıl önce kalbime 4 stent takıldı, ağır geçti. Son bir haftadır çok kötü durumdayım; vertigo, presenkop, dizziness, kas güçsüzlüğü, tansiyon ve nabız sorunları ile otonom disfonksiyon yaşıyorum. Aşırı terleme, halsizlik ve zayıflama var. Teşhis konulamadı.

Nörolojiye gittim, ALS dediğim için kabul etmediler, evham dediler ve Xanax verdiler.

Ben doktorum ve sanatçıyım.

Oysa tüm veriler ortada. Ölürsem kalp krizinden değil, ALS’ye bağlı solunum yetmezliğinden olur diye düşünüyorum. Zaten tedavisiz bir hastalık. Geçmişte kaza geçirdim, bu nedenle her gün 150 mg Tramadol kullanıyorum (reçeteli ağrı kesici) ve kalp için kan sulandırıcı ile tansiyon ilacı alıyorum. Bunlar öldürmez.

Başıma bir şey gelirse, ALS’ye bağlı solunum yetmezliği ve bunun sonucu karbondioksit birikmesi (hiperkapni) nedeniyle olur, özellikle uykuda. Bu vertigomu ve sersemliği de açıklıyor diye düşünüyorum.

Acil servise gidersem kan gazında CO2’ye bakılsın. Sadece O2 ölçmek yeterli değildir. CO2 yüksekse O2 verilmesin, ters tepebilir. CO2’yi azaltmak için cihazlar vardır.

Bu notu, bilincimi kaybedersem diye yazıyorum; ibraz edilsin ve işlemler hızlandırılsın diye.

Alerjim yok."