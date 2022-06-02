Erotik videosu ile gündeme gelmişti: Cansel Çördük tangalı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Kısmetse Olur'un fenomen gelin adaylarından Cansel Çördük son günlerde erotik videosuyla gündemdeydi. Amerika'daki yaşantısıyla ve son haliyle gündeme gelen Cansel'in son olarak FBG Goat isimli bir müzisyenle öpüşme videosu ortaya çıkmış ve bu anlar gündeme bomba gibi düşmüştü.