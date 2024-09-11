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  4. Erşan Kuneri 2'nin yayın tarihi belli oldu, ilk fragman geldi

Erşan Kuneri 2'nin yayın tarihi belli oldu, ilk fragman geldi

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin ikinci sezonu için tarih belli oldu. İlk fragman da geldi.

Erşan Kuneri 2'nin yayın tarihi belli oldu, ilk fragman geldi - Resim: 1

Bir süredir çekimleri devam eden Cem Yılmaz'ın yazı yönettiği Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunun yayın tarihi belli oldu.

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Erşan Kuneri 2'nin yayın tarihi belli oldu, ilk fragman geldi - Resim: 2

Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dizinin 10 Ekim'de yayınlanacağı açıklandı.

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Erşan Kuneri 2'nin yayın tarihi belli oldu, ilk fragman geldi - Resim: 3

İlk olarak GORA filminde sahneye çıkan Erşan Kuneri'nin 8 bölümden oluşan ilk sezonunda karakterin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıkları anlatılmıştı.

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Erşan Kuneri 2'nin yayın tarihi belli oldu, ilk fragman geldi - Resim: 4
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