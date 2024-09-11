Erşan Kuneri 2'nin yayın tarihi belli oldu, ilk fragman geldi
Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin ikinci sezonu için tarih belli oldu. İlk fragman da geldi.
Bir süredir çekimleri devam eden Cem Yılmaz'ın yazı yönettiği Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunun yayın tarihi belli oldu.
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Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dizinin 10 Ekim'de yayınlanacağı açıklandı.
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İlk olarak GORA filminde sahneye çıkan Erşan Kuneri'nin 8 bölümden oluşan ilk sezonunda karakterin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıkları anlatılmıştı.
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