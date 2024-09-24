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Erşan Kuneri'nin 2. sezonunun beklenen fragman geldi

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve Netflix'te izleyiciyle buluşacak olan Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunun beklenen fragmanı yayınlandı.

Erşan Kuneri'nin 2. sezonunun beklenen fragman geldi - Resim: 1

10 Ekim'de dijital platform üzerinden erişime açılacak dizinin ilk fragmanı Netflix'in sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Erşan Kuneri'nin 2. sezonunun beklenen fragman geldi - Resim: 2

Yaratıcılığını ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı, yapımını ise Fikirsanat’ın üstlendiği dizinin ikinci sezonunda Cem Yılmaz’a Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar ve Celal Kadri Kınoğlu gibi ünlü isimler eşlik edecek.

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Erşan Kuneri'nin 2. sezonunun beklenen fragman geldi - Resim: 3

İKİNCİ SEZONDA NELER OLACAK?

Erşan Kuneri, dizinin merakla beklenen ikinci sezonunda 84 yaşına gelmiş; hayatı ve filmleri hakkında yapılacak bir röportaj için geçmişini anlatma kararı almıştır.

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Erşan Kuneri'nin 2. sezonunun beklenen fragman geldi - Resim: 4

Erşan Kuneri’nin anılarıyla birlikte hem 80’li yılların ortalarına dönerek ortağı, eski oyuncu arkadaşları ve ekibe dahil ettiği yeni oyuncularla çektiği filmlerini, hem de inzivaya çekildiği evinde başlayan günümüz hayatını kendi ağzından anlatıyor.

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