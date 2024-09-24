Erşan Kuneri'nin 2. sezonunun beklenen fragman geldi

Yaratıcılığını ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı, yapımını ise Fikirsanat’ın üstlendiği dizinin ikinci sezonunda Cem Yılmaz’a Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar ve Celal Kadri Kınoğlu gibi ünlü isimler eşlik edecek.