Esas Oğlan ''Hadise'' yarattı: Cesur sahneleriyle konuşulan dizi için şok karar
Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk dizi projesi Esas Oğlan'ın fragmanı, cinsel içerikli olduğu gerekçesiyle TikTok'ta yasaklandı. Dizinin başrol oyuncuları Hadise ve Seda Bakan'dan tepki geldi.
Şarkıcı Hadise'nin Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile başrolü paylaştığı Esas Oğlan dizisi cesur sahnelerle gündem olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan Esas Oğlan dizisine ait görüntüler, cinsel içerikli olduğu gerekçesiyle TikTok tarafından yayından kaldırıldı.
22 Kasım'da izleyiciyle buluşması beklenen dizinin oyuncuları Hadise ve Seda Bakan Instagram'da yaptıkları paylaşım ile tepki gösterdi.
"KARİYERİME BAŞLADIĞIMDAN BERİ MÜCADELE VERİYORUM"
Hadise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin 'erotik' bulunarak yasaklanmasından, 'Sıfır Tolerans' klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde 'ahlaksız' oluyor!