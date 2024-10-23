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  4. Esas Oğlan'ın Hadise'sinin cesur sahneleri ortalığı karıştırdı

Esas Oğlan'ın Hadise'sinin cesur sahneleri ortalığı karıştırdı

Esas Oğlan adlı diziyle oyunculuğa soyunan güzel şarkıcı Hadise'nin diziden yayınlanan tanıtımlarındaki cesur sahneleri olay oldu...

Esas Oğlan'ın Hadise'sinin cesur sahneleri ortalığı karıştırdı - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile birlikte başrollerini paylaştığı Esas Oğlan adlı dizideki cesur sahneleri sosyal medyada olay oldu

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Esas Oğlan'ın Hadise'sinin cesur sahneleri ortalığı karıştırdı - Resim: 2

Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olan Esas Oğlan dizisi Aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı 2 kadını bir araya getiriyor.

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Esas Oğlan'ın Hadise'sinin cesur sahneleri ortalığı karıştırdı - Resim: 3

GAİN'de yayınlanacak olan Esas Oğlan'da Hadise ve Seda Bakan hayatlarındaki "esas oğlan"ın peşine düşüyor.

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Esas Oğlan'ın Hadise'sinin cesur sahneleri ortalığı karıştırdı - Resim: 4

İlk kez kamera karşısına geçen Hadise'nin dizideki sahneleri şimdiden olay oldu.

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