Esas Oğlan'ın Hadise'sinin cesur sahneleri ortalığı karıştırdı
Esas Oğlan adlı diziyle oyunculuğa soyunan güzel şarkıcı Hadise'nin diziden yayınlanan tanıtımlarındaki cesur sahneleri olay oldu...
Ünlü şarkıcı Hadise'nin Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile birlikte başrollerini paylaştığı Esas Oğlan adlı dizideki cesur sahneleri sosyal medyada olay oldu
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Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olan Esas Oğlan dizisi Aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı 2 kadını bir araya getiriyor.
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GAİN'de yayınlanacak olan Esas Oğlan'da Hadise ve Seda Bakan hayatlarındaki "esas oğlan"ın peşine düşüyor.
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İlk kez kamera karşısına geçen Hadise'nin dizideki sahneleri şimdiden olay oldu.
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