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  3. 10 Haziran 2019 08:24

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evlendi

Oyuncu Eser Yenenler, Miss Turkey 2015 dördüncüsü Berfu Yıldız ile dünya evine girdi. Kilyos'ta gerçekleşen düğün töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evlendi

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı.

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Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evlendi

Geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen bir nikah töreniyle evlendikleri konuşulan Eser Yenenler ile 4 aylık hamile eşi Berfu Yıldız'ın düğün töreni dün akşam Kilyos'ta gerçekleşti.

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Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evlendi

Hazırlıkları saatler öncesinden başlayan düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları katıldı.

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Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evlendi

Yenenler ile Yıldız'ın düğün töreni öncesi yapılan hazırlıklardan kareler Instagram'da paylaşıldı.

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