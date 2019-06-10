Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evlendi
Oyuncu Eser Yenenler, Miss Turkey 2015 dördüncüsü Berfu Yıldız ile dünya evine girdi. Kilyos'ta gerçekleşen düğün töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen bir nikah töreniyle evlendikleri konuşulan Eser Yenenler ile 4 aylık hamile eşi Berfu Yıldız'ın düğün töreni dün akşam Kilyos'ta gerçekleşti.
Hazırlıkları saatler öncesinden başlayan düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları katıldı.