  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Temmuz 2020 15:34

Eser Yenenler ilk kez zayıf halini paylaştı

Geçtiğimiz günlerde kilo vermeye karar verdiğini açıklayan oyuncu Eser Yenenler, Youtube kanalında yayınladığı videoda hedefine adım adım ilerlediğini söyledi.

Eser Yenenler ilk kez zayıf halini paylaştı

Diyete başladığı üç haftayı değerlendiren ünlü komedyen şu açıklamaları yaptı;

Geçen hafta 3,5 kilo verince biraz şımardım. Bu hafta da iyi bir rakam geleceğini düşünüyorum. Kendimi tutamadığım dönemler oluyor. Yaşadığım acı şeyler diyete devam etmem gerektiğini gösteriyor.

1/ 8
Eser Yenenler ilk kez zayıf halini paylaştı

O OLAY MOTİVE OLMAMI SAĞLADI
Geçen gün de öyle bir olay yaşadık. Berfu oğlumuz Kuzey'i kucağına aldı ve yerde duran topa vurmaya başladı. Kuzey de inanılmaz eğlendi bu durumdan. Ben de kendi kendime 'oğlumuz futbolu, ilk top sürüşünü babasından görmeli' dedim.

2/ 8
Eser Yenenler ilk kez zayıf halini paylaştı

Kuzey'i kucağıma aldım. Topa vurdum, oraya yetişemedim. Aynı anda çocuğu tutamadım, topa koşarken yarıda kaldım falan Kuzey de bu durumdan pek memnun kalmadı. O olaydan sonra tekrar diyet yapmaya motive oldum.

3/ 8
Eser Yenenler ilk kez zayıf halini paylaştı

Çünkü sürekli aynı şeyi yapınca insanın ister istemez motivasyonu düşüyor, bu tarz olaylar yaşayınca tekrar motive oluyor insan.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM