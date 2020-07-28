Eser Yenenler ilk kez zayıf halini paylaştı

O OLAY MOTİVE OLMAMI SAĞLADI

Geçen gün de öyle bir olay yaşadık. Berfu oğlumuz Kuzey'i kucağına aldı ve yerde duran topa vurmaya başladı. Kuzey de inanılmaz eğlendi bu durumdan. Ben de kendi kendime 'oğlumuz futbolu, ilk top sürüşünü babasından görmeli' dedim.