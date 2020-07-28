Eser Yenenler ilk kez zayıf halini paylaştı
Geçtiğimiz günlerde kilo vermeye karar verdiğini açıklayan oyuncu Eser Yenenler, Youtube kanalında yayınladığı videoda hedefine adım adım ilerlediğini söyledi.
Diyete başladığı üç haftayı değerlendiren ünlü komedyen şu açıklamaları yaptı;
Geçen hafta 3,5 kilo verince biraz şımardım. Bu hafta da iyi bir rakam geleceğini düşünüyorum. Kendimi tutamadığım dönemler oluyor. Yaşadığım acı şeyler diyete devam etmem gerektiğini gösteriyor.
O OLAY MOTİVE OLMAMI SAĞLADI
Geçen gün de öyle bir olay yaşadık. Berfu oğlumuz Kuzey'i kucağına aldı ve yerde duran topa vurmaya başladı. Kuzey de inanılmaz eğlendi bu durumdan. Ben de kendi kendime 'oğlumuz futbolu, ilk top sürüşünü babasından görmeli' dedim.
Kuzey'i kucağıma aldım. Topa vurdum, oraya yetişemedim. Aynı anda çocuğu tutamadım, topa koşarken yarıda kaldım falan Kuzey de bu durumdan pek memnun kalmadı. O olaydan sonra tekrar diyet yapmaya motive oldum.