Eşi Hakan Emre Ünal'dan boşanan Nezaket Erden: ''Taze boşanmış bir kadınım artık''

Tiyatro ve sinema dünyasının yetenekli isimlerinden Nezaket Erden, özel hayatına dair aldığı yeni bir kararı kamuoyuyla paylaştı. 2017 yılında meslektaşı Hakan Emre Ünal ile dünyaevine giren ve sanat camiasında gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Erden, evliliklerini noktaladıklarını duyurdu.