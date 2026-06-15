Eşi Hakan Emre Ünal'dan boşanan Nezaket Erden: ''Taze boşanmış bir kadınım artık''
Başarılı oyuncu Nezaket Erden, katıldığı bir etkinlikte meslektaşı Hakan Emre Ünal ile 2017 yılında başlayan 9 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Özel hayatlarını magazin dünyasından uzak yaşayan çiftten Erden, ayrılığı "Taze boşanmış bir kadınım" sözleriyle duyurdu.
Tiyatro ve sinema dünyasının yetenekli isimlerinden Nezaket Erden, özel hayatına dair aldığı yeni bir kararı kamuoyuyla paylaştı. 2017 yılında meslektaşı Hakan Emre Ünal ile dünyaevine giren ve sanat camiasında gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Erden, evliliklerini noktaladıklarını duyurdu.
Katıldığı etkinlikte yer aldığı projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nezaket Erden, söz özel hayatına geldiğinde durumu içtenlikle paylaştı. Gündeme damga vuran ayrılık sürecinin öne çıkan detayları şu şekilde:
2017 yılında evlenen Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal çifti, 9 yıla yayılan birlikteliklerini ve evliliklerini resmi olarak sonlandırma kararı aldı.
Magazin basınından uzak bir profil çizen Erden, durumu saklama gereği duymadan, "Taze boşanmış bir kadınım artık" ifadeleriyle evliliğinin bittiğini bizzat doğruladı.