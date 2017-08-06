''Eşime bakmalarına alıştım'' demişti
Serdar Ortaç karısıyla ilgili yeni bir itirafta bulundu.
Daha önce "biri sevgilimin kalçasına baksa gurur duyarım" şeklindeki çıkışıyla tepki çeken Serdar Ortaç, şimdi de "Eşime bakmalarına alıştım" şeklinde bir itirafta bulundu.
Şarkıcı Serdar Ortaç, geçen gün eşi Chole Loughnan ile İstanbul'un gözde semtlerinden Ortaköy'de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı.
CHLOE, TÜRKÇE'Yİ SÖKMÜŞ
Serdar Ortaç ve güzel eşi Chole Loughnan, mekan çıkışı görüntülendi. Kendine has Türkçe ile konuşan Chloe ise sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Chloe, konuşma arasında Ortaç'a "Abi" deyince kahkaha koptu.