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  3. 06 Ağustos 2017 18:53

''Eşime bakmalarına alıştım'' demişti

Serdar Ortaç karısıyla ilgili yeni bir itirafta bulundu.

''Eşime bakmalarına alıştım'' demişti

Daha önce "biri sevgilimin kalçasına baksa gurur duyarım" şeklindeki çıkışıyla tepki çeken Serdar Ortaç, şimdi de "Eşime bakmalarına alıştım" şeklinde bir itirafta bulundu.

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''Eşime bakmalarına alıştım'' demişti

Şarkıcı Serdar Ortaç, geçen gün eşi Chole Loughnan ile İstanbul'un gözde semtlerinden Ortaköy'de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı.

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''Eşime bakmalarına alıştım'' demişti

CHLOE, TÜRKÇE'Yİ SÖKMÜŞ

Serdar Ortaç ve güzel eşi Chole Loughnan, mekan çıkışı görüntülendi. Kendine has Türkçe ile konuşan Chloe ise sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Chloe, konuşma arasında Ortaç'a "Abi" deyince kahkaha koptu.

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''Eşime bakmalarına alıştım'' demişti

"BENDEN KAPIYOR"

Serdar Ortaç ise "Ben abi ve baba kelimelerini çok kullandığım için o da benden bunları kapıyor" ifadesini kullandı.

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