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  4. Aldatma görüntüleri ve OnlyFans hesabı iddialarıyla olay olmuştu, plajda aşka geldi!

Esin Çepni'nin cesur aşk pozları olay oldu

Bir süre önce Onlyfans açtığı iddialarıyla gündeme gelen YouTuber Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni yeni sevgilisiyle aşk tatili pozlarıyla olay oldu.

Esin Çepni'nin cesur aşk pozları olay oldu - Resim: 1

Ünlü sosyal medya fenomeni, Esin Çepni, YouTuber eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri sosyal medya hesabından ifşa edince adından söz ettirmişti. 

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Esin Çepni'nin cesur aşk pozları olay oldu - Resim: 2

Eşiyle boşanıp futbolcu Zafer Görgen ile samimi görüntülerini paylaşan Çepni daha sonra yeni bir aşka yelken açtı.

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Esin Çepni'nin cesur aşk pozları olay oldu - Resim: 3

Yusuf Özdemir ile de kısa bir aşk yaşayan Esin Çepni özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

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Esin Çepni'nin cesur aşk pozları olay oldu - Resim: 4

Ünlü isim son olarak Onlyfans'a girdiği ve erotik pozlar verdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. 

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