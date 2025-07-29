Esin Çepni'nin cesur aşk pozları olay oldu
Bir süre önce Onlyfans açtığı iddialarıyla gündeme gelen YouTuber Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni yeni sevgilisiyle aşk tatili pozlarıyla olay oldu.
Ünlü sosyal medya fenomeni, Esin Çepni, YouTuber eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri sosyal medya hesabından ifşa edince adından söz ettirmişti.
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Eşiyle boşanıp futbolcu Zafer Görgen ile samimi görüntülerini paylaşan Çepni daha sonra yeni bir aşka yelken açtı.
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Yusuf Özdemir ile de kısa bir aşk yaşayan Esin Çepni özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
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Ünlü isim son olarak Onlyfans'a girdiği ve erotik pozlar verdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.
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