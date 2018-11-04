Eşinden ve sevgilisinden şiddet gören ünlü isimler
Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunması eşinden ve sevgilsiinden şiddet gören diğer ünlü isimleri akıllara getirdi.
Sunucu Ece Erken, dayak yüzünden yuvası dağılan ünlülerden. Yedi yıl birlikte olduğu Tuncer Öztarhan ile 2007 yılında nikâh masasına oturan Ece Erken, eşinin kendisine sürekli şiddet uygulamasından dolayı boşandı.
Ece Erken'in 2014'te evlendiği Serkan Uçar'dan da şiddet gördüğü iddia edilmişti. Eymen adında bir oğulları olan ikili 2015 yılında boşandı.