Eşinden ve sevgilisinden şiddet gören ünlü isimler

Sunucu Ece Erken, dayak yüzünden yuvası dağılan ünlülerden. Yedi yıl birlikte olduğu Tuncer Öztarhan ile 2007 yılında nikâh masasına oturan Ece Erken, eşinin kendisine sürekli şiddet uygulamasından dolayı boşandı.