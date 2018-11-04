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  3. 04 Kasım 2018 15:04

Eşinden ve sevgilisinden şiddet gören ünlü isimler

Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunması eşinden ve sevgilsiinden şiddet gören diğer ünlü isimleri akıllara getirdi.

Eşinden ve sevgilisinden şiddet gören ünlü isimler

Sunucu Ece Erken, dayak yüzünden yuvası dağılan ünlülerden. Yedi yıl birlikte olduğu Tuncer Öztarhan ile 2007 yılında nikâh masasına oturan Ece Erken, eşinin kendisine sürekli şiddet uygulamasından dolayı boşandı.

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Eşinden ve sevgilisinden şiddet gören ünlü isimler

Ece Erken'in 2014'te evlendiği Serkan Uçar'dan da şiddet gördüğü iddia edilmişti. Eymen adında bir oğulları olan ikili 2015 yılında boşandı.

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Eşinden ve sevgilisinden şiddet gören ünlü isimler

Demet Akalın bir dönem eşi olan Oğuz Kayhan'dan doğum gününde tokat yemişti.

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Eşinden ve sevgilisinden şiddet gören ünlü isimler

Neye uğradığını şaşıran Akalın, kendisinden özür dileyen sevgilisini affetmişti.

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