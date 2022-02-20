Eşiyle aralarındaki yaş farkı olay olmuştu! Erman Toroğlu sessizliğini bozdu
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, aralarındaki yaş farkıyla ilgili ilk kez konuştu.
FIFA kokartlı eski hakem Erman Toroğlu avukatı Ezgi Yavuz ile evlendi. Çiftin fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca uzunca bir süre konuşuldu.
Kendisinden 34 yaş küçük avukatı ile hayatını birleştiren Toroğlu sessizliğini bozdu.
EZGİ'YLE TANIŞINCA EVLİLİK FİKRİNE SICAK BAKTI
Erman Toroğlu ve genç eşi evlerinin kapısını Sabah'tan Serkan Ünlü'ye açarak samimi açıklamalarda bulundu. "Bir daha evlenmem" diyen Toroğlu kendisinden 34 yaş küçük avukatıyla evlenmesiyle ilgili "Açıkçası evlilik bana uzak geliyordu. İlk eşimle uzun zaman ayrı yaşadık. Bir daha evlenmem diyordum ama Ezgi'yle tanışıp birçok konuda anlaşınca, kafa dengi de olunca, 'Bu insanla olabilirim' dedim. O zaman 'Neden evlenmeyelim?' dedik" açıklamasını yaptı.
"GÜLDÜK, GEÇTİK"
Yaş farkı sebebiyle eleştirilen çift bu konuda da konuştu. Erman Toroğlu açıklamasında "Ezgi için 17 yaşında diye yazmışlar. Güldük, geçtik. Hiçbir şeyin üstüne gitmeyeceksiniz. Sana verdiğimiz bu söyleşi de ilk ve son olacak. Ezgi, 39 yaşında bir avukat. Bizler yetişkin insanlarız. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bundan kime ne?" dedi.