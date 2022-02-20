Eşiyle aralarındaki yaş farkı olay olmuştu! Erman Toroğlu sessizliğini bozdu

"GÜLDÜK, GEÇTİK"

Yaş farkı sebebiyle eleştirilen çift bu konuda da konuştu. Erman Toroğlu açıklamasında "Ezgi için 17 yaşında diye yazmışlar. Güldük, geçtik. Hiçbir şeyin üstüne gitmeyeceksiniz. Sana verdiğimiz bu söyleşi de ilk ve son olacak. Ezgi, 39 yaşında bir avukat. Bizler yetişkin insanlarız. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bundan kime ne?" dedi.