Eski Çarkıfelek hostesi 47 yaşındaki Victoria Silvstedt yıllara meydan okuyor

VICTORIA SILVSTEDT KİMDİR?



Bir veteriner olmak isteyen Victoria Silvstedt, beş yaşındayken dağ kayağına başladı. Silvstedt, 1989 yılında Pernilla Wiberg tarafından düzenlenen dev slalom gençlik şampiyonasında dördüncü oldu. Ancak, kayak yarışmasının ortasında bir kaza geçiren modelin, 16 yaşındayken kayak kariyeri sona erdi.