Eski Çarkıfelek hostesi 47 yaşındaki Victoria Silvstedt yıllara meydan okuyor
Eski Çarkıfelek hostesi 47 yaşındaki Victoria Silvstedt, yazı aylarını Fransa'da milyoner işadamı erkek arkadaşı Maurice Dabbah ile tatilin keyfini çıkarıyor.
Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' programında hosteslik yapan Victoria Silvstedt, sevgilisinin lüks teknesinde Fransa sahillerinde tatil yapıyor.
1 / 11
MİLYONER SEVGİLİSİYLE TATİLDE!
Ünlü model, milyoner işadamı erkek arkadaşı Maurice Dabbah ile neredeyse bütün yaz seyahat etti.
2 / 11
47 yaşındaki Victoria Silvstedt, St. Tropez'de lüks bir yatta beyaz bikinisiyle güneşlenirken kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.
3 / 11
VICTORIA SILVSTEDT KİMDİR?
Bir veteriner olmak isteyen Victoria Silvstedt, beş yaşındayken dağ kayağına başladı. Silvstedt, 1989 yılında Pernilla Wiberg tarafından düzenlenen dev slalom gençlik şampiyonasında dördüncü oldu. Ancak, kayak yarışmasının ortasında bir kaza geçiren modelin, 16 yaşındayken kayak kariyeri sona erdi.
4 / 11