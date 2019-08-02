Eski eşi İstem Yılmaz’dan Burak Yılmaz’a icra davası
Futbolcu Burak Yılmaz'ın eşi İstem Yılmaz, 2018 yılında boşandıktan bir süre sonra İstem Yılmaz eski eşi için harekete geçti. Eşinin 2018'e ait kira, aidat, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemediğini belirten İstem Yılmaz, Bu
Milli futbolcu Burak Yılmaz, 2016 yılında evlendiği İstem Yılmaz ile şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle 2018'de boşanmıştı.
Mahkeme, ünlü futbolcunun eşine 1.3 milyon lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti.
İstem Yılmaz, boşandıktan bir süre sonra eşinin 2018'e ait kira, aidat, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemediğini belirterek harekete geçti.