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  3. 14 Şubat 2021 21:45

Eski eşinden Pucca'ya olay çiçek

Sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık (Pucca) ile eşi Serhat Osman Karagöz, iki yıl önce evliliklerini sonlandırmıştı. Sevgililer Günü'nde eski eşten çok konuşulacak bir hamle geldi!

Eski eşinden Pucca'ya olay çiçek

'Pucca' adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık ile eşi Serhat Osman Karagöz, iki yıl önce evliliklerini sonlandırmıştı.

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Eski eşinden Pucca'ya olay çiçek

Sevgililer Günü'nde eski eşine çiçek yollayan Karagöz, "Hediye konusunda şu an öyle telaşsızım ki gram pişman değilim. İyi ki boşandık, mis gibi hayatım var teşekkür ederim. Ya ben nefes alıyormuşum. Bu çiçeği boşandığımız için kalpten yolluyorum" ifadelerini kullandı.

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Eski eşinden Pucca'ya olay çiçek

Selen Pınar Işık da eski eşinin gönderdiği çiçeği, "Gerçek bir ruh hastasısın" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

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Eski eşinden Pucca'ya olay çiçek

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