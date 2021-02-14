Eski eşinden Pucca'ya olay çiçek

Sevgililer Günü'nde eski eşine çiçek yollayan Karagöz, "Hediye konusunda şu an öyle telaşsızım ki gram pişman değilim. İyi ki boşandık, mis gibi hayatım var teşekkür ederim. Ya ben nefes alıyormuşum. Bu çiçeği boşandığımız için kalpten yolluyorum" ifadelerini kullandı.