Eski FBI Ajanı ile evlenen güzel oyuncunun ''erkek tercihi'' olay oldu

Muhteşem Yüzyıl, Merhamet, Şeref Meselesi, Su ve Ateş gibi yapımlarla hafızalara kazınan güzel oyuncu Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, aşklarına bir şans daha verip barışmış ve geçtiğimiz günlerde de Las Vegas’ta dünyaevine girdi.