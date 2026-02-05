Eski FBI Ajanı ile evlenen güzel oyuncunun ''erkek tercihi'' olay oldu
bir süredir birlikte olduğu eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta sessiz sedasız evlenen ekranların güzel oyuncusu Yasemin Kay Allen ilişkiler üzerine yaptığı açıklamasında özellikle de "erkek tercihi"yle ilgili ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Muhteşem Yüzyıl, Merhamet, Şeref Meselesi, Su ve Ateş gibi yapımlarla hafızalara kazınan güzel oyuncu Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, aşklarına bir şans daha verip barışmış ve geçtiğimiz günlerde de Las Vegas’ta dünyaevine girdi.
Çiftin yakın dostlarının online bağlantı yoluyla katıldığı nikah töreninde duygusal anlar yaşanmıştı.
Yasemin Kay Allen, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.
Evliliğiyle gündemde olan Allen, Melis İşiten'in programında yaptığı açıklamalarla bir kez daha adından söz ettirdi.
