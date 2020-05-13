Eski manken Sinem Güven'in 12 yaşındaki kızı kanseri atlattı

"KIZIMIN DURUMU ÇOK İYİ" Güven, iki yıldır kanser tedavisi gören kızı Defne'nin hastalığı atlattığını ve sadece bir hap kullandığını anlatıp, "Kızımın durumu çok iyi maşallah. Her şey yolunda; ilaç tedavisi devam ediyor. Sadece hap kullanıyor ama o hap bir aya bitecek inşallah.