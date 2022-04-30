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Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal yeni imajıyla gündemde: Gören tanıyamadı!

MasterChef 2021 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Burcu Önal yeni imajı ile gündeme geldi.

Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal yeni imajıyla gündemde: Gören tanıyamadı! - Resim: 1

Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal MasterChef'te dişli yarışmacılardan biriydi. Programda başarı kaydeden isim şimdilerde mesleğine devam ediyor. İmajını değiştirmesiyle gündeme gelen Burcu Önal adeta başka biri oldu.

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Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal yeni imajıyla gündemde: Gören tanıyamadı! - Resim: 2

MASTERCHEF BURCU ÖNAL İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü.

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Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal yeni imajıyla gündemde: Gören tanıyamadı! - Resim: 3

MasterChef 2021 sezonuyla adını geniş kitlelere duyuran Burcu Önal, şimdilerde aşçılık mesleğine devam ediyor.

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Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal yeni imajıyla gündemde: Gören tanıyamadı! - Resim: 4

İşini severek yapan Önal, yeni imajını Instagram hikaye kısmından paylaştı.

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