Eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal yeni imajıyla gündemde: Gören tanıyamadı!
MasterChef 2021 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Burcu Önal yeni imajı ile gündeme geldi.
Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal MasterChef'te dişli yarışmacılardan biriydi. Programda başarı kaydeden isim şimdilerde mesleğine devam ediyor. İmajını değiştirmesiyle gündeme gelen Burcu Önal adeta başka biri oldu.
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MASTERCHEF BURCU ÖNAL İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü.
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MasterChef 2021 sezonuyla adını geniş kitlelere duyuran Burcu Önal, şimdilerde aşçılık mesleğine devam ediyor.
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İşini severek yapan Önal, yeni imajını Instagram hikaye kısmından paylaştı.
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