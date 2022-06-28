Eski sevgilisinden Ronaldo için şoke eden itiraf: Zevk alıyordu...

EVDE SİTCOM İZLERDİK!"

Portekizli süperstar ile 2007 yılında sevgili olan ünlü model Atkinson yaptığı açıklamada, Ronaldo ile randevularının son derece rahat olduğunu söylerken, bir fincan çay içmek ve ünlü İngiliz sitcomu 'Only Fools and Horses'ı izlemek için evine gittiği gittiği bir anıyı da paylaştı.