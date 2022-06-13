Eski sevgilisini cinsel tacizle suçlamıştı: Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun dünya basınında

2016 yılında Miss Turkey yarışmacısı model Dilara Kurşun, eski sevgilisi Tufan Kılıç tarafından cinsel tacize ve şiddete maruz kaldı. Tufan Kılıç hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 14 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.