Eski sevgilisini cinsel tacizle suçlamıştı: Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun dünya basınında
2016 Miss Turkey yarışmacısı Dilara Kurşun'un cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili görülen davada karar verildi.
2016 yılında Miss Turkey yarışmacısı model Dilara Kurşun, eski sevgilisi Tufan Kılıç tarafından cinsel tacize ve şiddete maruz kaldı. Tufan Kılıç hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 14 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Dilara Kurşun ve tutuksuz sanık Tufan K.'nin avukatları katıldı.
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Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yüklenen suçları işlediğine dair müştekinin soyut beyanı haricinde cezalandırılmasına yeter, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini kaydetti.
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SERBEST KALDI!
Mütalaada, sanığın "hakaret, "tehdit" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından beraatine karar verilmesi talep edildi.
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