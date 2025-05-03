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  4. Eski Türkiye 2'nci güzeli ölümden döndü! Az kalsın diri diri yanacaktı!

Eski Türkiye 2'nci güzeli ölümden döndü

Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan, Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Senem Kuyucuoğlu hastanelik oldu..

Eski Türkiye 2'nci güzeli ölümden döndü - Resim: 1

Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan, Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden eski manken Senem Kuyucuoğlu'ndan yürekleri ağızlara getiren bir haber geldi.

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Eski Türkiye 2'nci güzeli ölümden döndü - Resim: 2

Senem Kuyucuoğlu, evdeki elektrikli sobanın tutuşmasının ardından yanarak ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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Eski Türkiye 2'nci güzeli ölümden döndü - Resim: 3

Hastanede tedavi gören Senem Kuyucuoğlu yaptığı paylaşımla herkesi korkuttu.

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Eski Türkiye 2'nci güzeli ölümden döndü - Resim: 4

Senem Kuyucuoğlu sargılar içerisindeki halini yayınlayarak "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" ifadelerini kullandı.

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