Eski Türkiye 2'nci güzeli ölümden döndü
Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan, Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Senem Kuyucuoğlu hastanelik oldu..
Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan, Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden eski manken Senem Kuyucuoğlu'ndan yürekleri ağızlara getiren bir haber geldi.
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Senem Kuyucuoğlu, evdeki elektrikli sobanın tutuşmasının ardından yanarak ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
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Hastanede tedavi gören Senem Kuyucuoğlu yaptığı paylaşımla herkesi korkuttu.
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Senem Kuyucuoğlu sargılar içerisindeki halini yayınlayarak "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" ifadelerini kullandı.
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