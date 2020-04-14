Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi!
Türkiye Güzeli Sinem Sülün, eski kaynanası ve kayınpederiyle bir mekanda karşılaşınca tartışma çıktı. Eski kayınpederini tehdit eden Sülün'e dava açıldı.
Türkiye Güzeli Sinem Sülün, eski kaynanası ve kayınpederiyle bir mekanda karşılaşınca tartışma çıktı. Eski kayınpederini tehdit eden Sülün'e dava açıldı.
DİNLEME SKANDALI Manken ve Türkiye eski güzeli Sinem Sülün, 2005'te işadamı Mustafa Yüksel ile evlendi. Ancak bir süre sonra yatak odalarında dinleme cihazı bulunca kayınvalidesi ile kayınpederine dava açtı. Bu yüzden kayınpeder ile kayınvalide 2.5 yıl hapis cezası aldı.
5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Sinem Sülün, bu olaydan aylar sonra kardeşiyle Etiler'de bir restorana gitti. Orada eski eşi, kaynanası ve kayınpederiyle karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.