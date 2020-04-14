Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi!

DİNLEME SKANDALI Manken ve Türkiye eski güzeli Sinem Sülün, 2005'te işadamı Mustafa Yüksel ile evlendi. Ancak bir süre sonra yatak odalarında dinleme cihazı bulunca kayınvalidesi ile kayınpederine dava açtı. Bu yüzden kayınpeder ile kayınvalide 2.5 yıl hapis cezası aldı.