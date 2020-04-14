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  3. 14 Nisan 2020 12:30

Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi!

Türkiye Güzeli Sinem Sülün, eski kaynanası ve kayınpederiyle bir mekanda karşılaşınca tartışma çıktı. Eski kayınpederini tehdit eden Sülün'e dava açıldı.

Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi!

Türkiye Güzeli Sinem Sülün, eski kaynanası ve kayınpederiyle bir mekanda karşılaşınca tartışma çıktı. Eski kayınpederini tehdit eden Sülün'e dava açıldı.

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Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi!

DİNLEME SKANDALI Manken ve Türkiye eski güzeli Sinem Sülün, 2005'te işadamı Mustafa Yüksel ile evlendi. Ancak bir süre sonra yatak odalarında dinleme cihazı bulunca kayınvalidesi ile kayınpederine dava açtı. Bu yüzden kayınpeder ile kayınvalide 2.5 yıl hapis cezası aldı.

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Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi!

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Sinem Sülün, bu olaydan aylar sonra kardeşiyle Etiler'de bir restorana gitti. Orada eski eşi, kaynanası ve kayınpederiyle karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

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Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi!

Türkiye güzeline kayınpederini tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Sülün'ün 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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