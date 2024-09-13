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Eski Türkiye güzellerinden İdil Bilgen'e destek

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e yönelik sosyal medyada başlayan küstahça linç kampanyası büyük tepki çekerken Türkiye'nin eski tescilli güzelleri Nebahat Çehre ile Çağla Şıkel, Bilgen'e destek verdi.

Eski Türkiye güzellerinden İdil Bilgen'e destek - Resim: 1

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında, 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı ünvanı için kıyasıya yarıştı.

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Eski Türkiye güzellerinden İdil Bilgen'e destek - Resim: 2

Yarışmanın finalin 24 yaşındaki İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Bilgen 1.80 boyunda ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

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Eski Türkiye güzellerinden İdil Bilgen'e destek - Resim: 3

Babası Levent Bilgen'in Türkiye’nin Kiev (Ukrayna) Büyükelçisi olduğu bilinen genç doktor, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi Miss World yarışmasında temsil edecek.

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Eski Türkiye güzellerinden İdil Bilgen'e destek - Resim: 4

Ancak İdil Bilgen, sosyal medyada beklediği desteği bulmakta zorlandı. Yarışma sonrası birçok kullanıcı, güzelliği ve temsil yeteneği konusunda eleştirilerde bulundu. Özellikle sosyal medya platformlarında Bilgen’e yönelik olumsuz yorumlar, yarışmanın yankılarının büyük bir kısmını oluşturdu.

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