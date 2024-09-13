Eski Türkiye güzellerinden İdil Bilgen'e destek
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e yönelik sosyal medyada başlayan küstahça linç kampanyası büyük tepki çekerken Türkiye'nin eski tescilli güzelleri Nebahat Çehre ile Çağla Şıkel, Bilgen'e destek verdi.
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında, 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı ünvanı için kıyasıya yarıştı.
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Yarışmanın finalin 24 yaşındaki İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Bilgen 1.80 boyunda ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
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Babası Levent Bilgen'in Türkiye’nin Kiev (Ukrayna) Büyükelçisi olduğu bilinen genç doktor, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi Miss World yarışmasında temsil edecek.
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Ancak İdil Bilgen, sosyal medyada beklediği desteği bulmakta zorlandı. Yarışma sonrası birçok kullanıcı, güzelliği ve temsil yeteneği konusunda eleştirilerde bulundu. Özellikle sosyal medya platformlarında Bilgen’e yönelik olumsuz yorumlar, yarışmanın yankılarının büyük bir kısmını oluşturdu.
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