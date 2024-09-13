Eski Türkiye güzellerinden İdil Bilgen'e destek

Ancak İdil Bilgen, sosyal medyada beklediği desteği bulmakta zorlandı. Yarışma sonrası birçok kullanıcı, güzelliği ve temsil yeteneği konusunda eleştirilerde bulundu. Özellikle sosyal medya platformlarında Bilgen’e yönelik olumsuz yorumlar, yarışmanın yankılarının büyük bir kısmını oluşturdu.