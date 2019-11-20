  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Kasım 2019 14:01

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geceye damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine kendi gününde en çok izlenen yapım oldu. Her bölümüyle ekranda fırtınalar estiren EDHO, reytinglerde birinci sıraya otururken sosyal medyada da Trending Topics listesinin zirvesine oturdu. .

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geceye damga vurdu

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle zirveyi kimseye bırakmadı. Reytinglerde tüm kişilerde 8,72 izlenme oranı ve 19,85 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,28 izlenme oranı ve 21,44 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu!

1/ 6
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geceye damga vurdu

İşte EDHO'nun son bölümünde yaşananlar… 148. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2/ 6
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geceye damga vurdu

Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır.

3/ 6
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geceye damga vurdu

Çok önemli bir buluş olan silahın asıl değeri mermilerinde olduğundan Altan'ın tüm çabası boşa gitmiş olacaktır. Bu başarısızlık yüzünden en çok canı yanacak kişi olan Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam edecektir.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM