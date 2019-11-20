Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geceye damga vurdu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine kendi gününde en çok izlenen yapım oldu. Her bölümüyle ekranda fırtınalar estiren EDHO, reytinglerde birinci sıraya otururken sosyal medyada da Trending Topics listesinin zirvesine oturdu. .
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle zirveyi kimseye bırakmadı. Reytinglerde tüm kişilerde 8,72 izlenme oranı ve 19,85 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,28 izlenme oranı ve 21,44 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu!
Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır.