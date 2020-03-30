Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setine dünya standartlarında önlem

HER EKİBE BİR AMBULANS Alınan bu tedbirlerle yetinmeyen ve insan hayatının önemini bir kez daha gözler önüne seren yapım, sette hazırda ambulans ve sağlık ekipleri bekletiyor. Bekleyen ekipler, çalışanları ve oyuncuları kontrol ederek sağlık taramasını yapıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'u hafife almayan ekip, kendileri için özel yaptırtılan tulumlar ve maskeleri kullanıyor. Ekip çekimlerin yapıldığı mekana kendisinden sonra gelecekler için dezenfektesini yenileterek seti terk ediyor.