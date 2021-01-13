Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran hata
ATV'nin uzun soluklu dizilerinin başında gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümleri kadar eski bölümleri de izlenmeye devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hukumdar Olmaz'ın 94. bölümündeki bir hata dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.
ATV ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümleri kadar eski bölümleri de büyük ilgi görüyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) gerek konusu, gerek oyuncu kadrosu ile adeta fenomen hale geldi.