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  3. 13 Ocak 2021 12:50

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran hata

ATV'nin uzun soluklu dizilerinin başında gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümleri kadar eski bölümleri de izlenmeye devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hukumdar Olmaz'ın 94. bölümündeki bir hata dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran hata

ATV ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümleri kadar eski bölümleri de büyük ilgi görüyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran hata

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) gerek konusu, gerek oyuncu kadrosu ile adeta fenomen hale geldi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran hata

Her bölümde heyecanın arttığı dizinin hayranları eski bölümlere de ilgi gösteriyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran hata

Geçmiş bölümleri video platformlarından ve ATV'nin resmi sayfasından takip eden izleyiciler geçmiş bölümdeki bir hatayı fark etmesi, dizinin hayranlarına 'yok artık' dedirtti.

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