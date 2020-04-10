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  3. 10 Nisan 2020 17:10

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da düşman harekete geçti

Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da düşman harekete geçti

Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da düşman harekete geçti

Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da düşman harekete geçti

Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da düşman harekete geçti

Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar. Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir.

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